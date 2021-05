Kitajski tek do zadnjega diha

V članku preberite:

Kaj so organizatorji storili narobe, da se je ultamaraton tako tragično končal. Zakaj so kljub mrazu in izjemno slabim vremenskim razmeram nekateri kar vztrajali. Zakaj profesionalni maratonci in maratonke prihajajo iz revnejši okolij in zakaj so takšne preizkušnje vse bolj priljubljene tudi med urbanim srednjim razredom. Zakaj število tekmovalcev tudi za petkrat presega dovoljeno število sodelujočih. Ali bo ta tragedija v zadosten poduk organizatorjem športa, ki je na Kitajskem vse bolj priljubljen.