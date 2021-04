Ko bodo odprli gostilne, bomo pocepali!

V nadaljevanju preberite: Njegov življenjski cilj je bil spoznati vse, kar je povezano s kuharijo. V raznolikem desetletju, ko je tvorno sodeloval pri teve popularizaciji kulinarike, je Bine Volčič od definicijskih sanjarjenj o Michelinovih zvezdicah, ekstravagance našel pot k osnovam, k naravi, k nerazstavljenemu jabolku spoznanja. Rad ima kamero, velja za zaribanega masteršefovskega sodnika, sam pravi, da na jeziku pač ne sme biti dlake, in ko gre za hrano, ne pozna heca. Mrmra si neobstoječo pesem Z Gorenskoga na Goričko, in če ne bi bil chef, bi bil frizer. Njegov ljubljanski bistro Monstera je, kot večina gostinstva, v popolni hibernaciji. Kar pa je, ob pomoči države, še vedno bolje kot čas, ko se bodo gostilne spet lahko odprle ... In se bo, kot opozarja, začelo cepanje na obroke.