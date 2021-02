Ko nezavedno vlada vašemu življenju, ga imenujete usoda.

V nadaljevanju preberite:

- Dostop do podzavesti je mogoč vsakomur, ki se je pripravljen naučiti metodologije. Hkrati pa je pogoj, da smo pripravljeni brez obsojanja in s sočutjem sprejeti, kar tam odkrijemo. Prav neverjetno je, kako lahko včasih strmimo v svoj nezavedni program in ga ne zmoremo opaziti. Glavni vzrok, da spregledamo očitne vzorce, je to, da smo kot družba nagnjeni k temu, da iščemo vzroke zunaj sebe. Za svoje disfunkcionalne življenjske situacije obsojamo okoliščine, druge ljudi, zunanje sile.



- V tem obdobju vsesplošnega zaprtja sem lahko opazovala, da smo se znašli sredi obdobja, ko vse staro odmira in iz podzavesti, iz senc nezavednega, prihajajo na površje vsi globoko zakopani deli psihe, ki smo jih potlačili in se jim odpovedali, ne samo naše, ampak kolektivne.



- Moderna hipnoterapija na Zahodu sloni na utemeljitvah ameriškega psihiatra in psihologa dr. Miltona Ericksona, ki je zato prepoznan kot oče hipnoterapije. Morda tudi zato v anglosaksonskem svetu hipnoterapija ne velja za povezano z mistiko. V okviru mojih izobraževanj so bili te informacije in pristopi dostopni kot komplementarni način obravnave posameznika.

Tako je na primer na Novi Zelandiji, kjer sem živela in se izobraževala, že pred dvajsetimi leti hipnoterapija veljala za učinkovito metodo, ki nam pomaga pri osvobajanju neželenih podzavestnih vzorcev, verovanj in mehanizmov.