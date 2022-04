Kot da bi se v bikoborbi proslavil Avstrijec

V nadaljevanju preberite:

Pri enaindvajsetih se je Madridčan Francisco (Paco) Fernández Ochoa vpisal v zgodovino. Državi brez vsakršne smučarske tradicije je v slalomu na Japonskem priboril prvo zlato odličje na zimskih olimpijskih igrah in postal nenadejani nacionalni junak. Od dosežka, ki ga v Španiji ni ponovil še nihče, letos mineva pol stoletja. Med tistimi, ki se mu je najbolj približala, je bila Pacova sestra Blanca.

»Trenutek, ko je moj brat osvojil zlato, je bil neverjeten, vsi so jokali, hiša se je napolnila, prišli so inštruktorji iz [smučišča] Navacerrada, natakarji iz barov in hotelov, ljudje iz vasi, vsi so kričali od evforije,« je meglene spomine na Pacov olimpijski naslov za Nedelo podoživela najmlajša v družini, Lola Fernández Ochoa.