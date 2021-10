Kris Jenner primerjajo s hudičem in to ji je všeč

V članku preberite:

»S težkim srcem smo kot družina sprejeli odločitev, da se poslovimo od Kardashianovih (Keeping Up with the Kardashians),« je pred časom na svojem instagramu zapisala Kris Jenner, alfa in omega družinskega imperija Kardashian-Jenner, ki bo 5. novembra dopolnila 66 let. Ob tem se je za­hvalila oboževalcem, ki so jim »stali ob strani v dobrih in slabih časih, v sreči, solzah, ob številnih razmerjih in otrocih«. Njena odločitev iz leta 2007, da kamere povabi v svojo veliko družino in jim dovoli zabeležiti tako rekoč vsak trenutek zasebnih in poslovnih življenj, je bila vizionarska. Zanje, malo manj pa za gledalce.