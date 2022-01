Ksenija Benedetti in Boris Cavazza: Za ljubezen ni nikoli prepozno

V nadaljevanju preberite:

S kom bi lahko lepše sklenili leto, ki ni bilo vedno lahko, kot z enim naših najbolj znanih in občudovanih parov? V časih, ko se zdi, da vsi le še kričijo na družbenih omrežjih, da pandemične more nikoli ne bo konec in da nam upanje na dobro staro normalnost polzi skozi prste, sta ostala umirjena in uglajena, predvsem pa nam dokazujeta nasprotno: da je sreča v nas samih, v ljubečih odnosih, ki jih zgradimo, in da zanjo nikoli ni prepozno.