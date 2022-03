Ladje ne moremo razbiti na pol, ker se bomo vsi potopili

V nadaljevanju preberite:

V Sloveniji je le malo ljudi, pri katerih je dovolj, da izrečemo njihovo ime, pa vsi vedo, o kom govorimo. Mario je eden izmed njih. Že tri desetletja je sinonim za televizijsko razvedrilo in v norih časih, v kakršnih živimo, pravzaprav edina stalnica sobotnih in nedeljskih večerov. Od njegovih začetkov do danes sta se spremenila oba, on in televizija, toda nekaj je ostalo enako: njegova predanost in zavezanost gledalcem, ki so, kot pravi, edino, za kar ima smisel delati.