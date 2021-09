Larisal, jahljivi fenomen

V nadaljevanju preberite: Tekmovanje v konjeniškem preskakovanju zaprek je na prvi pogled brezmadežen prestiž, a do njega se pride s trdim delom, od pete jutranje do mraka. Če si kot najboljši Slovenec, 47-letni Urh Bauman, s konjem Larisalom letošnji zmagovalec svetovnega pokala evropske skupine C. Z zaprekami se Mariborčan v sedlu spoprijema od otroštva in brez tega ne bi mogel živeti. Zgodba s konji za največja tekmovanja pa je popolnoma drugačna, če ti je ime Jessica Springsteen, Anna Kellner ali ne nazadnje Bill Gates.