Ledeni možje ne vedo za podnebne spremembe

Je profesorica na Biotehniški fakulteti UL, predava tudi marsikje drugje. Zaradi pogostega javnega opozarjanja na nujnost prilaganja podnebnim spremembam in boja proti njim v Sloveniji velja za nekakšno slabo vest na tem področju. Vendar njen ugled daleč presega slovenske meje. Za svoje delo je klimatologinja dr. Lučka Kajfež Bogataj (letnik 1957) dobila tudi eno najvišjih svetovnih priznanj, saj je bila leta 2007 kot članica medvladnega odbora za podnebne spremembe Združenih narodov (IPCC) soprejemnica Nobelove nagrade za mir za prizadevanje pri ozaveščanju javnosti o usodnih posledicah segrevanja ozračja.



Leto pozneje jo je za odmevno znanstveno delo na področju proučevanja podnebnih sprememb ter predanost varovanju okolja z redom za zasluge odlikoval takratni predsednik Danilo Türk. Profesorica Kajfež Bogataj pravi, da so podnebne spremembe proces, ki razgali človeško družbo. Pokaže vse, kar smo in še vedno delamo narobe.