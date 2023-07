Lekcija ponižnosti za napovedovalce prihodnosti

V nadaljevanju preberite:

Vsak izredni dogodek, pa naj bo teroristični napad, pandemija respiratornega virusa ali nevihtno poletje, sproži številna ugibanja in analize, kako bodo spremembe vplivale na usodo našega planeta. Zgodovina nas uči, da so naše nostradamusovske sposobnosti močno omejene, kar potrjujejo številne ekonomske napovedi z začetka leta 2020, ki so predvidevale, da si trg dela kratkoročno ne bo opomogel od pandemičnega šoka.