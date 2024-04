Lena Hribar Škrlec: Postali smo žalostna generacija s srečnimi fotografijami

V nadaljevanju preberite:

Mestno gledališče ljubljansko vabi na čisto svežo adaptacijo komedije Kakor vam drago. »Shakespeare nikoli ne bo zastarel, ker so teme, ki jih obravnava, človeške, pri nas sta to ljubezen in hrepenenje,« pravi Lena Hribar Škrlec, ki nastopa v glavni vlogi Rozalinde.