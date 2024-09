Leta minevajo, težave ostajajo

V nadaljevanju preberite:

V torek se začenja novo študijsko leto, v Študentski organizaciji Slovenije pa ob tem opozarjajo, da se študenti že vrsto let spoprijemajo z visokimi stroški bivanja, težavami pri dostopnosti do zdravstva in visokimi življenjskimi stroški. V zadnjih letih se mladi za študij odločajo bolj pragmatično in izbirajo smeri, ki jim omogočajo dobre zaposlitvene možnosti, medtem ko zanimanja za nekatere družboslovne in humanistične programe skoraj ni.