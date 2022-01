Letite v vesolje? Ne, čakam na avtobus

V nadaljevanju preberite:

Fotografiranje na potovan­jih me vselej spravi v nelagodje. Nad redko čim se zmrdujem tako močno kot nad čredo turistov, ki stojijo pred Sagrado Familio kot v vrsti za McDonald's, le da ovce niso lačne hamburgerjev in pomfrija, temveč všečkov na družbenih omrežjih. V mislih mi odzvanjajo besede Thomasa Bernharda, da je »fotografiranje zahrbtna zasvojenost, ki se je polotila vseh slojev ljudi na vseh koncih sveta« in da je »fotografija največje zlo dvajsetega stoletja«. Sprašujem se, kaj bi ta neizprosno zateženi, a ravno zato tako genialni Avstrijec porekel, če bi dočakal 21. stoletje in dobo pametnih naprav. Nato iz žepa izvlečem svoj telefon, s palcem podrsam navzgor, pritisnem na sprožilec in – neslišni klik! – postanem še desettisoči, ki je v razbeljenem barcelonskem dopoldnevu ovekovečil Gaudíjevo katedralo.

Nelagodno se počutim tudi takrat, ko fotografiram popolnoma neturistične prizore, ki v meni prebudijo neki čut za estetiko (ali ravno nasprotno: so tako izrazito neestetski, da velja ohraniti spomin nanje). Zmrazi me, če ugotovim, da me je pri tem nečastnem dejanju kdo zalotil. Raje ne pomislim, kako bi zavijal z očmi, če bi bila situacija obrnjena: če bi med sprehodom po domačem Vranskem naletel na zvedavega Američana (ali Španca ali Rusa …), ki bi v objektiv lovil naključno kokoš, drevo ali avtobusno postajo.

Toda prav to sva s kolegom počela na potovanju po Moldaviji in Ukrajini – fotografirala podeželske avtobusne postaje.