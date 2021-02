Ljudje na rešilnih čolnih kričijo, zakaj ne znaš bolje plavati

V pogovoru preberite:



Tisti profesor matematike, ki je v prostem času tudi komik, odkrito priznava, da je imel občasno težave, ko je svoja prvo- in tretješolca šolal od doma, in da si je, ko sta se končno vrnila v šolo, z užitkom privoščil pivo. Z zaskrbljenostjo opaža, da motivacija pada tudi njegovim študentom na fakulteti, ki se že skoraj leto dni ne morejo normalno družiti s kolegi. A karantena Urošu ni vzela volje do ustvarjanja. Njegova predstava Profesor Kuzman mlajši je zaživela na spletu, duha časa je ujel v Karantenčicah, lotil pa se je tudi Koronavizije, parodije na Eurosong.