Ljudje stradajo. Ne v tretjem svetu, ampak v Rušah, Ljubljani

V nadaljevanju preberite:

Uradni podatki so suhoparni, čeprav zelo povedni. Z manj kot 738 evri dohodkov na mesec, kar je prag revščine, živi v Sloveniji okrog 254.000 prebivalcev, od tega približno 97.000 upokojencev. To so številke. Cene življenjskih potrebščin so se letos izjemno dvignile, dražijo se hrana, elektrika, kurjava. Kako bodo zimo preživeli tisti, ki ne le da nimajo 738 evrov pokojnine, ampak se njihova ustavi pri 300 evrih, je vprašanje, na katero bi morala odgovor iskati celotna družba. Pa je lažje gledati stran. Tu od številk preidemo k imenom in priimkom lačnih ljudi. »Tisto, česar ne vidiš, pač ne boli, kajne?« zdravnica in humanitarka Ninna Kozorog z retoričnim vprašanjem odgovori na vprašanje, zakaj v letu 2021 še kar gledamo stran.