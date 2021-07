Lorella Flego: Imam šibko točko, da ne znam zameriti

V članku preberite:

Kolikokrat je bila na odru Melodij morja in sonca, 47-letna Lorella Flego ne ve, na tridesetem festivalu v Amfiteatru Avditorija Portorož 10. julija bo prireditev desetič povezovala z Mariom Galuničem. Modna poznavalka je ves čas v pogonu in pravi, da je zelo srečen človek. S televizijko Ano Tavčar Pirkovič sta kot sestri, najbolj všeč ji je oblačilni slog Sebastiana Cavazze, oranžna gotovo ni njena najljubša barva. Veliko bere, meditira, piše dnevnik, zelo rada je sama in lovi trenutke tišine in samote, ker so samo njeni. Pravi, da je samotarka in raziskovalka odnosov, ljudi, čustev.