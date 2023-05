Male rastejo kot gobe po dežju, vlada si želi velike

V nadaljevanju preberite:

Spali smo do včeraj, kar desetletje se projekti niso premaknili naprej, težko je reči, zakaj, vsega pa se zdaj ne da urediti čez noč, pravi državna sekretarka na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo Tina Seršen. Elektrodistribucijska podjetja niso vlagala v razvoj omrežij dovolj, da bi ta sprejela toliko novih sončnih elektrarn, ljudi, ki preverjajo vloge za podpore, pa je premalo, zato nekatere čakajo tudi več kot devet mesecev. »Slika ni tako slaba, še vedno je veliko možnosti za naložbe, mogoče le ne v vsaki ulici,« pravi Tina Seršen. Vlada si sicer želi večje sončne elektrarne, male pa naj imajo hranilnike, da ne bodo taka motnja v omrežju.

Naložbe v sončne elektrarne so sicer lani in letos dobile pravi zagon, nekaj zaradi razpisov in naklonjenosti vlade, še bolj pa po mnenju nekaterih zaradi predvidenega konca neto merjenja prejete in oddane elektrike, ki je zelo ugoden za lastnike in skrajšuje tudi dobo vračanja naložbe. Tistim, ki želijo samooskrbo s soncem, lahko vse formalnosti uredijo dobavitelji opreme, je pa čedalje več težav s soglasji za priklop.