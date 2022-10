Mladi opozarjajo, da je jedrska energija ključna

MMG (Mreža mlade generacije), ki deluje v okviru Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije (DJS), je danes na Prešernovem trgu v Ljubljani izvedla informativni dogodek v okviru globalne pobude Stand Up for Nuclear.

Letošnja glavna tema je bila energetska neodvisnost in kako lahko jedrska energija pomaga pri zagotavljanju zanesljive oskrbe z elektriko. Mladi jedrski strokovnjaki so, podobno kot njihovi kolegi po številnih mestih v Avstraliji, Franciji, Kanadi, Braziliji, Veliki Britaniji, na Nizozemskem, v Združenih državah Amerike in drugih državah, na poljuden način javnosti predstavili jedrsko tehnologijo ter osvetliti nekatere mite, povezane z njo.

Mimoidoči so lahko videli številne zanimive primerjave, eksperimente, interaktivne vsebine ter poklepetali z mladimi strokovnjaki o jedrski energiji in njeni vlogi pri zagotavljanju zanesljive oskrbe z elektriko. Kot sta spomnila predsednik Društva jedrskih strokovnjakov Slovenije Tomaž Žagar in predsednica mreže mladih jedrskih strokovnjakov Tanja Goričanec, jedrska stroka na dogodku stopi med ljudi in na poljuden način s plakati in strokovnimi prikazi odgovarja na njihova vprašanja, dvome in strahove.

Kako pomembna je jedrska energija pri samooskrbi z elektriko. FOTO: DJS

Žagar je v izjavi za medije spomnil, da je proizvodnja iz jedrskih elektrarn skupaj s tisto v hidroelektrarnah najcenejša. V primeru Nuklearne elektrarne Krško dosega okoli 35 evrov na megavatno uro. Tudi glede vpliva na okolje in zdravje je jedrska energija po njegovih besedah med čistimi viri in je primerljiva s sončno, vodno in vetrno energijo, kar da potrjujejo številne mednarodne raziskave, tudi tista Skupnega raziskovalnega središča pri Evropski komisiji. Ob tem jedrski strokovnjaki poudarjajo tudi njeno zanesljivost.

Poleg ravnanja z jedrskimi odpadki so medtem izziv pri gradnjah jedrskih elektrarn visoki stroški gradnje. V primeru drugega bloka Nuklearne elektrarne Krško, če se bo Slovenija zanj odločila, se omenja vrednost investicije vsaj pet ali šest milijard evrov. Žagar je potrdil, da je začetna investicija draga, a je proizvodnja v nadaljevanju poceni. Investicija v jedrsko elektrarno se po njegovih besedah povrne dvakrat do štirikrat bolj kot investicija v sončno elektrarno. Jedrska elektrarna deluje 60 let, povrne pa se, tako Žagar, v manj kot tretjini življenjske dobe.

Mladi jedrski strokovnjaki predstavljajo delovanje jedrske tehnologije. FOTO: DJS

Drugi blok krške nuklearke Žagar vidi kot nujni pogoj za izpolnitev ciljev na področju razogljičenja. Nadaljnja uporaba jedrske energije je tako skupaj z uporabo obnovljivih virov nujna za opustitev rabe fosilnih virov in hkrati tudi za ohranjanje energetske neodvisnosti. To po Žagarjevih besedah kažejo tudi izkušnje drugih držav, npr. Francije in Švedske, medtem ko so druge države, ki poskušajo energetski prehod doseči brez jedrske energije, med njimi npr. Nemčija, pred velikimi izzivi odvisnosti od uvoza iz tujine.

Akcijo Stand Up For Nuclear so izvedli v več kot 30 mestih. FOTO: DJS

Z dogodkom Stand Up for Nuclear se mladi slovenski jedrski strokovnjaki pridružujejo mednarodni pobudi, ki vsako jesen z organizacijo javnih dogodkov predstavlja pomen jedrske energije za ohranjanje čistega okolja. Gibanje se je začelo kot enodnevni dogodek, v zadnjih letih pa se je razvilo in razširilo po vsem svetu. Po besedah Tanje Goričanec poteka letos v 33 mestih v 16 državah.