Martin Hausner: Vztrajanje v zameri zastrupi srce

Dvigni se in spremeni svet. To je eno temeljnih sporočil in naslov knjige Martina Hausnerja, ameriškega trenerja za življenje, predavatelja, učitelja joge ter očeta, ki pravi, da je njegova hči pametnejša od njega in tudi pojasni, zakaj. V teh dneh je prvič gostoval v Sloveniji. Pogovor je potekal v prostoru skupnosti za zavest Krišne v navzočnosti Hausnerjevih učencev, ki so jim, odetim v tradicionalna oblačila in okrasje, obrazi žareli od hvaležnosti in radovednosti.