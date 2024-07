Med smaragdnimi jezeri in osupljivimi štiritisočaki

V članku preberite:

Vsaj dvoje, kar pravijo o Švici, drži. Narava je tako osupljiva, kot bi zašel na brezhibno razglednico, žal pa so osupljive tudi cene prenočišč, lokalov in vozovnic za železnice in gondole. In vendar si človek ob koncu kratkega obiska zaželi, da bi se čim prej vrnil. Čeprav ve, da vseh smaragdnih jezer, idiličnih dolin in razglednih štiritisočakov ni mogoče obiskati, ga mika, da bi vsaj poskusil.