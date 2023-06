Merlene Ottey, kraljica atletskih stez

V nadaljevanju preberite:

Ena najbolj znanih in priljubljenih atletinj v zgodovini morda res nima zlate olimpijske kolajne, ima pa kar devet olimpijskih odličij, tri srebrna in šest bronastih, kar jo skupaj z ameriško sprinterko Allyson Felix, ki ima šest zlatih olimpijskih kolajn in tri srebrne, uvršča na prvo mesto med najtrofejnejšimi športnicami na olimpijskih igrah. Dolga in uspešna športna pot, ki jo je Merlene Ottey sklenila v Sloveniji, ji je prinesla vzdevek kraljica atletskih stez.