Miran Ališič: V Švici si nebuloznih ukrepov ljudje ne bi dovolili

Za 99, če ne 100 odstotkov Slovencev je prva asociacija ob njegovem raskavem glasu formula 1, ki jo je komentiral vrsto let. Vmes, pa tudi vzporedno, je počel še marsikaj zanimivega, zdaj pa se vrača na kraj zločina. Ne med dirkalnike, ampak na televizijo. Čez dva dni bodo na Planet tv začeli predvajati ekstremno športno preizkušnjo Exatlon in Miran bo obul voditeljske čevlje.



Zakaj se je odločil za veliki povratek, kako (se) živi v obljubljeni deželi Švici, pa tudi o tem, ali obstaja kakšna možnost, da se formula 1 vrne na naše televizije, smo se pogovarjali v njegovi pisarni v središču Ljubljane. Ujeli smo ga, tik preden se je odpravil na dvoinpolmesečno snemanje zahtevne tekmovalne resničnostne serije v Dominikansko republiko.

Kako je v Švici trenutno glede covida-19? Tudi tam grozi novo zapiranje družbe?

Ne, tam ni ničesar takega. V Švici so v prvem valu ukrepali zelo podobno kot tukaj. Vse je bilo zaprto do maja. V tistem mesecu in pol so ugotovili, kaj je bilo prav in kaj ne, in na napakah so se naučili. Že v jesensko-zimskem drugem valu so bili ukrepi veliko blažji. Šole so bile ves čas odprte, ravno tako je nemoteno deloval turizem. V Švici hoteli niso bili zaprti niti minuto.

Torej ni bilo zapiranja v občine ali česa podobnega?

Kje pa, posameznikova svoboda ni bila niti v enem trenutku z ničimer omejena, nihče ni prepovedoval gibanja ali kaj podobnega. Politiki niti na misel ni prišlo, da bi poskusila s čim takim, ker je dobro vedela, da ne bi šlo skozi. Svoboda je v Švici sveta.



Zelo kratek čas so bili zaprti lokali, še krajši čas, morda tri tedne v januarju in februarju, neživilske trgovine, korona pa se je že davno umaknila s prvih strani medijev. Televizijski dnevnik jo omeni kot vest nekje v sredini, dostikrat pa je niti omeni ne.



Koronahisterije ni, in kolikor razumem novo strategijo švicarske vlade, se ne osredotoča več na okužene, ampak samo še na hudo bolne, hospitalizirane in mrtve, in samo če bi te številke eskalirale, bi sprejemali nove ukrepe. Zdravstveni minister je krasno povedal, da je, odkar je cepivo vsem na voljo, stvar posameznika, ali se bo cepil in zaščitil ali bo tvegal, in to ni več stvar države.