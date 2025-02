Mladi so naredili več kot vsa srbska inteligenca in opozicija skupaj

V nadaljevanju preberite:

V 90. letih je v filmu Rane upodobil vulgarnega in primitivnega lokalnega kriminalca po imenu Kure, v resničnem življenju pa se že desetletja skuša na svoj način boriti proti takšnim in drugačnim kuretom, ki so se dokopali do oblasti in državo razumejo kot svoj plen. Pri svojih 61 letih ugotavlja, da njegova generacija v tem boju ni bila uspešna, a zelo veliko pričakuje od mladih, ki so Srbijo dvignili na noge.

Protesti srbskih študentov, ki zahtevajo dokončen obračun s korupcijo in delovanje institucij pravne države, potekajo že tri mesece. Danes se bodo študentom iz Novega Sada pridružili še kolegi iz drugih delov Srbije, ki so po dveh dneh pohoda pripešačili v drugo največje srbsko mesto in bodo zaprli vse tri mostove čez Donavo v spomin na 15 umrlih v nesreči, v kateri se je zrušil nadstrešek novosadske železniške postaje.

Čeprav jih je predsednik Aleksandar Vučić skušal umiriti z odstopom predsednika vlade Miloša Vučevića, to študentov ni zadovoljilo. Kaj ima povedati Vučić, jih ne zanima, ker mu ne zaupajo, in vse bolj očitno je, da se režim maje.