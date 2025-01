Študentski protesti so odnesli srbsko vlado

Srbski premier Miloš Vučević je naznanil odstop. Zaradi neobvladljivih protestov, ki kljub nasilju vlade in njej naklonjenih trajajo že skoraj tri mesece, in zaradi novega napada na eno izmed protestirajočih študentk v Novem Sadu »prevzema objektivno odgovornost«, je izjavil na novinarski konferenci.

»Politika, ki ji pripadam, stranka, ki jo vodim, stranka, ki je zmagala na vseh volitvah od leta 2012, mora pokazati najvišjo stopnjo odgovornosti, mora pokazati, da je objektivno najodgovornejša, zato je po tem dogodku v Novem Sadu moja nepreklicna odločitev, da odstopim kot predsednik vlade,« je dejal. O odstopu je že obvestil predsednika Aleksanda Vučića. Zaradi objektivne odgovornosti bo skupaj z njim danes odstopil tudi novosadski župan Milan Đurić, je napovedal Vučević, ki bo tehnično vlado vodil do izbora naslednika.

V Srbiji sicer že več mesecev potekajo množični protesti, ki so se v zadnjih dneh s popolno blokado glavne avtoceste v Beogradu še zaostrili. Študentom, ki po zrušenju železniškega nadstreška v Novem Sadu že več kot dva meseca zasedajo večino fakultet v državi, so se pridružili še številni drugi, nazadnje tudi kmetje, ki so danes po poročanju srbske tiskovne agencije Beta napovedali 24-urno blokado dveh magistralnih cest. Za ta korak so se odločili, ker vlada ni izpolnila njihovih zahtev glede odkupnih cen nekaterih izdelkov, pa tudi v znak podpore študentskim protestom.

Srbski premier Miloš Vučević. FOTO: Borut Živulović/Reuters

Vučić je včeraj obljubil, da bo izpolnil vse zahteve študentov, in napovedal obsežne menjave ministrov. Zavezal se je še, da bo podpisal odlok o pomilostitvi 13 študentov in profesorjev, ki so bili zaradi protestov ovadeni. Študenti sicer zahtevajo objavo celotne dokumentacije o obnovi železniške postaje v Novem Sadu, kaznovanje posameznikov, ki so med protesti napadali študente in profesorje, opustitev kazenskih ovadb proti študentom, pridržanim na protestih, ter 20-odstotno zvišanje proračuna za visoko šolstvo.

Na današnji novinarski konferenci pa je pred naznanitvijo premierovega odstopa ponovno zatrdil, da so študentski protesti orkestriran napad na Srbijo iz tujine. Študente, ki protestirajo, je obtožil, da nad kolegi, ki želijo študirati, izvajajo teror.

Napad na študentko

Na proteste se je oblast odzvala z nasiljem. Ravno danes ponoči je v Novem Sadu skupina moških z bejzbolskimi kiji napadla več študentov, pri tem pa eno dekle huje poškodovala, so danes sporočili s tamkajšnje filozofske fakultete. Dva od napadalcev sta po njihovih navedbah prišla iz prostorov vladajoče Srbske napredne stranke (SNS), zaradi napada pa so že napovedali nove proteste, poročajo srbski mediji.

Napad se je zgodil okoli tretje ure, ko so štirje moški s kiji napadli skupino študentov pred prostori SNS, kjer sta študent in študentka medicinske fakultete na smetnjak nalepila nalepko. Takrat sta iz prostorov stranke stopila moška in ju napadla. Dekletu, ki je posnelo napad, sta izbrisala posnetek.

Študentoma je uspelo pobegniti, ista moška pa sta nato skupaj z dvema drugima napadla še eno skupino študentov. Eno študentko so v napadu, med katerim so jo brcali in udarjali s pestmi, huje poškodovali. Preostalim je uspelo pobegniti z lažjimi poškodbami. Dekle se zdravi v kliničnem centru, po navedbah študentov pa ima izpahnjeno čeljust in poškodbe po celem telesu.

Študentski protesti so ohromili državo. FOTO: Djordje Kojadinović/Reuters

Novosadski župan Milan Đurić je danes obsodil napad. Od policije je zahteval, naj hitro najde in pridrži napadalce, od tožilstva pa hitro in učinkovito preiskavo. »Nihče ne sme biti nad zakonom. Pravici mora biti zadoščeno, varnost vseh državljanov pa zagotovljena,« je sporočil. Državljane je pozval k zadržanosti, da bi se izognili nadaljnjemu stopnjevanju napetosti. Študenti, ki protestirajo že več kot dva meseca, so zaradi napada za danes popoldne napovedali protest v Novem Sadu. Protest so napovedali ob koncu 24-urne blokade enega od največjih prometnih vozlišč v Beogradu, ki so ga začeli v ponedeljek dopoldne in se ga je udeležilo več tisoč ljudi.

Odstop kot slepilni manever

Upokojeni diplomat in pro evropski politični aktivist Duško Lopandić, je za Delo odstop komentiral rekoč, da so vsi triki, ki se jih je v zadnjih tednih posluževal Vučić, spodleteli. »S padcem vlade se začenja terminala faza režima, ki ga bomo pomnili po doslej nevideni korupciji, uničenju medijskih svoboščin in načel vladavine prava. Domino efekt, torej politična in nenazadnje kazenska odgovornost, se je začel in se bo še pospešil. Naslednji koraki so morebitna splošna stavka, potem pa oblikovanje prehodne vlade, katere osnovne naloge bodo izpolnitev zahtev študentov, boj proti korupciji, vračanje neustavnega delovanja predsednika Vučića nazaj v pravne ok ure in priprava poštenih in pravičnih volitev, ki jih v Srbiji ni bilo že 12 let,« je ocenil Lopandić.

»Odgovornost in zamenjavo srbske vlade je opozicija zahtevala že pred več kot mesecem dni, a se je tedaj oblast z manipulacijami ognila razpravi v parlamentu. Uničevanje institucij stane, nadutosti oblasti bo sledila njena poguba. Splošno nezadovoljstvo se je izlilo na ulica z doslej še nevideno energijo, ki so jo prinesli mladi, študentje in dijaki,« je še dodal nekdanji diplomat.

Nekdanji evropski poslanec Klemen Grošelj, ki je vodil skupino evropskega parlamenta za opazovanje predčasnih volitev v Srbiji konec leta 2023, je na družbenem omrežju odstop že označil za slepilni manever. »Glede na to, da je center moči v Srbiji Vučić, gre za slepilni manever, s katerim poskuša obraniti izveninstitucionalno strukturo moči, ki dejansko obvladuje državo. Vučić zelo dobro ve, da bi poseg v to strukturo, kar dejansko zahtevajo študenti s preiskavo nesreče v Novem Sadu, pomenil razpad te strukture in padec režima,« je zapisal Grošelj.