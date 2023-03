Moj cilj je postati najboljši golman na svetu

V nadaljevanju preberite:

Okusil je mladinski kruh Barcelone, Manchester Uniteda, Tottenhama, Liverpoola in Leicestra, slednjič pa se je 20-letni Žan-Luk Leban odločil za drugi klub iz mesta Beatlov, Everton. Prvi vratar mlade Evertonove ekipe in drugi slovenske reprezentance do 21 let si želi postati eden najboljših nogometnih vratarjev na svetu, ob sebi v klubu pa ima super uspešnega vratarja Jordana Pickforda. Čim prej si želi med članske vratnice, potem pa ..