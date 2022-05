Mojca Fatur in Klemen Slakonja: Ne kregava se, kvečjemu se spričkava

V nadaljevanju preberite:

Čisti užitek je sedeti ob ustvarjalnem, senzibilnem in močno povezanem paru, ki je poln strasti, a ne zaspi na lovorikah svojega ljubezenskega zmagoslavja. Prav takšna sta večna zaročenca, temperamentna Izolanka Mojca Fatur in odločni Brežičan Klemen Slakonja, sicer že vrsto let tudi Ljubljančana. Diplomirana igralca svobodnjaka z izjemnima karie­rama, ovenčana s kopico nagrad, in hkrati družinska človeka s trojico otrok zelo redko dajeta skupne intervjuje. Trajalo je več mesecev, da se nam je le uspelo dobiti.