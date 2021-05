Mojca Gayen, Slovenka v Indiji: Sem na pravem mestu

V članku preberite:

Kako se je slovenska prostovoljka pred 15 leti znašla v Indiji in zakaj je tam ostala. Zakaj se je z družino pred virusom umaknila na podeželje in zakaj je prepričana, da je v pravem trenutku na pravem mestu. V šolo, ki jo vodita z možem, je vpisanih več kot 180 deklet, za katere je izobrazba edina možnost za boljše življenje. Zakaj je šolanje daljavo tam še bistveno večji problem kot pri nas. Kaj Mojci in Anupu pomaga prebroditi vsakdanje težave in ali bosta tudi njuna otroka šla po njuni poti.