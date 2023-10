Mojca Širok: RTV je kot lesena koliba, ki se seseda sama vase

V nadaljevanju preberite:

Je novinarka in dopisnica RTV Slovenija iz Bruslja in hkrati uspešna pisateljica, ki je za svoj prvi roman dobila nagrado zlata ptica. Pravkar je pri Mladinski knjigi izšla njena šesta knjiga in tretji roman, Mojca Širok pa bi, če bi bilo to finančno vzdržno, trenutno najraje samo pisala. Pogovarjali sva se o življenju v belgijski prestolnici, Trumpu in Orbánu, ki nista padla z Marsa, o prihodnosti novinarstva ter tem, da je dogajanje na nacionalki občutila tudi 1200 kilometrov stran.