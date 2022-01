Žalosti me, da so nekateri kolegi izvajalci nepremišljenih sprememb

V nadaljevanju preberite:

Voditelj Odmevov na TV Slovenija Igor E. Bergant o utripu na nacionalki po zadnji medijski dražgoški bitki, ki jo je vodil Jože Možina, o debatah znotraj javnega zavoda, navdušenju nad ostrimi mislimi mlajših, o zunanjih pritiskih, vse hujši histerizaciji in politizaciji družbe ter o medijih, katerih edini cilj je zastrupljanje javnega diskurza. Pravi, da s kolegicami in kolegi ne nasprotuje spremembam, pričakuje le, da bi bile konstruktivne, ne pa škodljive. Dolgoletno delo v športni redakciji mu pomaga razumeti politična tekmovanja, za boljše življenje kar se da veliko teče, po novem tudi vadi v fitnesu, pritlehne žalitve mu ne pridejo do živega. Žal mu je, da njegov oče in ded nista dočakala uspehov Novaka Đokovića in obžaluje avstralske šlamastilke s prvim tenisačem sveta.