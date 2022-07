Zdaj vemo, kako je, če RTV klecne pod pritiski oblasti

V nadaljevanju preberite:

Je televizijka od glave do pet. Čeprav ni študirala novinarstva, je to njena poklicna pot že vse odraslo življenje. V letih od 1992 do 1997 je delala na BBC World Serviceu v Londonu, potem se je vrnila v Slovenijo. Od takrat je na Televiziji Slovenija, kjer je bila članica različnih redakcij, zdaj je ena od treh voditeljev oddaje Intervju. Čeprav je rojena Ljubljančanka, se ima zaradi prednikov tudi za Prekmurko. S Ksenijo Horvat smo se pogovarjali tudi oziroma predvsem o razmerah na Radioteleviziji Slovenija, največjem in tako rekoč edinem javnem mediju v državi. Podobno kot številni drugi je prepričana, da je hiša na brzovlaku v katastrofo.

Priljubljena voditeljica ni samo opazovalka in komentatorka dogajanja na Radioteleviziji Slovenija. Kot članica stavkovne pogajalske skupine, v okviru katere se novinarji pogovarjajo z vodstvom hiše, je v dogajanje tudi aktivno vpeta. Razmere pozna zelo od znotraj.