Morelj, Avdić in Deželak: A je to, kar počnemo, sploh služba? Ni

Glavni cilj Denisa Avdića, Jane Morelj in Mihe Deželaka ostaja, da bi čim več otrokom iz socialno ogroženih družin omogočili kar najbolj brezskrbne počitnice na morju. Pogovarjali smo se takoj po njihovem oddelanem jutranjem programu. Alfa in beta trojice Denis Avdić se je v vrtincu zadnjih priprav na zagon akcije večji del intervjuja hkrati ukvarjal s svojim telefonom, a če vsaj za trenutek poskušaš stopiti v njegove čevlje, mu to težko zameriš.