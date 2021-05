Morgan Freeman: Dvakrat ločen, dvakrat bog

V nadaljevanju preberite:



Morgan Freeman velja za enega najbolj priljubljenih zvezdnikov v filmski industriji. Rdeča nit množice filmov, dokumentarcev in risank je njegov značilni globok glas, ki največkrat pripada mirnim, zaupanja vrednim avtoritarnim likom. Zasebno je sicer daleč od stanovitnosti; dvakratni ločenec in oče štirih otrok iz različnih razmerij samokritično priznava, da je svoje življenje posvetil predvsem karieri, zato ima zdaj veliko dolgov, ki jih mora odplačati. Na velikem platnu je kar dvakrat igral boga in morda mu prav to daje dodatno energijo za ustvarjanje v visoki starosti; letos ga je med drugim mogoče videti v televizijski miniseriji Solos in akcijski kriminalki Vanquish. Samosvoj igralec je že pred nekaj leti ponudil zanimivo formulo za to, kako se znebiti rasizma: »Prenehajmo govoriti o njem«.