Motilo jih je, da je Drnovšek moj prijatelj

Za nekatera življenja pravimo, da so vredna knjige. Del svojega je pod na­slovom Nazaj v Novo mesto popisal Boštjan Kovačič, nekoč direktor, predsednik novomeške skupščine in izvršnega sveta, pa župan, poslanec, minister, veleposlanik, zdaj veseli upokojenec, ki pa ga bremeni afera izpred dvajsetih let. Država, ki jo je zastopal, od njega terja 65.000 evrov.