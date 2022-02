Mož z apetitom za destrukcijo

V nadaljevanju preberite:

Bil je ena največjih glasbenih zvezd 80. in 90. let prejšnjega stoletja, njegov glas so pri reviji Rolling Stone v absolutni kategoriji uvrstili na 64. mesto najboljših vseh časov. Pred peklenskim otroštvom je pobegnil v Los Angeles in s skupino Guns N' Roses dosegel svetovno slavo, toda samouničevalna narava ga je spodnesla na vrhuncu. Axl Rose je po dolgih letih zakopal bojno sekiro s preostalimi člani legendarne zasedbe in se z njimi celo vrnil na koncertne odre.