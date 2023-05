Na vremenske ekstreme se bomo morali navaditi

V nadaljevanju preberite:

Zadnje desetletje (2011–2020) je bilo najtoplejše v zgodovini meritev. Od 20 najtoplejših let jih je bilo 19 od leta 2000, navaja poročilo Evropskega parlamenta. Lansko poletje je bilo najbolj vroče sploh, leto 2022 pa drugo najbolj vroče v zgodovini. Vse bolj nepredvidljivo vreme vpliva na naše zdravje, na biodiverziteto in povečuje verjetnost gozdnih požarov. Ozračje nad Slovenijo se segreva za približno pol stopinje Celzija vsakih deset let, močne toče, hude suše, viharji in pozebe pa nam vse bolj grenijo življenje.

V Sloveniji število vročih dni narašča, opažamo tudi večjo pogostost ekstremno vročih dni z najvišjo dnevno temperaturo nad 35 °C. Poleti 2013 je bila izenačena doslej najvišja izmerjena temperatura v Sloveniji, na večjem številu merilnih mest pa je bil zabeležen lokalni temperaturni rekord.