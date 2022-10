Nad stiske s spletno platformo

V nadaljevanju preberite:

V zavodu Vozim, znanem po uspešni iniciativi Heroji furajo v pižamah, s katero so pomagali prepoloviti število hudih prometnih nesreč, ki jih povzročijo mladi pod vplivom alkohola, so našli nov izziv. V tej starostni kategoriji si zdaj prizadevajo izboljšati temelje duševnega zdravja, predvsem kar zadeva samopodobo mladih. Minuli torek so skupaj s partnerji in pokrovitelji na novinarski konferenci v Triglav Labu v Ljubljani predstavili novo spletno platformo najdi.se. Med pokrovitelji je ministrstvo za javno upravo, ministrstvo za zdravje pa za zdaj še ne. Po zaskrbljujočih podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bilo v starostni kategoriji od 10 do 19 let leta 2019 sedem samomorov, leto pozneje je bil še eden več, lani pa jih je bilo trinajst.