Nadzorovanje in kaznovanje

Slovenija je razmeroma varna država. Na letošnjem Global Peace Indexu, ki je eno najbolj kredibilnih poročil o varnosti posameznih držav, je na petem mestu. Varnejše so le Portugalska, Danska, Nova Zelandija in na prvem mestu Islandija. Za Slovenijo so Avstrija, Švica in Irska.

Eden pomembnejših dejavnikov, kako varna je neka država, je tudi, kak­šno policijo ima. In kako tej policiji prebivalstvo zaupa. Do pred nedavnim so ljudje policiji dokaj zaupali, potem se je zgodil nekakšen prelom. Oktobra je raziskava javnega mnenja družbe Valicon namreč pokazala, da policiji prvič, odkar izvajajo tovrstno raziskavo, ni zaupalo več vprašanih, kot ji je zaupalo. Podatek ni edini merodajen, je pa poveden. Kaj se je torej zgodilo?