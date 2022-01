Najhujše šele prihaja

V nadaljevanju preberite:

V Sloveniji so se cene življenjskih potrebščin v letu 2021 zvišale za 4,9 odstotka, cene hrane pa za štiri odstotke. Po podatkih Sursa se je krompir podražil za kar 25 odstotkov, navadno jedilno olje za približno 20, kruh za dobrih šest odstotkov, testenine in kuskus za tri odstotke. Dražja sta tudi sadje, za sedem odstotkov, in zelenjava, za dva odstotka. Občutne podražitve hrane po napovedih proizvajalcev in trgovcev šele prihajajo.

O tem, kaj se na trgu oziroma v tako imenovani agroživilski verigi sploh dogaja, smo se pogovarjali z rednim profesorjem na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru dr. Črtomirjem Rozmanom, ki je tudi predstojnik doktorskega študija Agrarna ekonomika.