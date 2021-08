Nakit pred Kristusom: Zlato na prsih kot nebesni koledar

V nadaljevanju preberite:



Poiščimo najstarejši in najlepši nakit iz obdobja pred Kristusom. To je bil naš okvirni načrt, ko smo se podali na obisk Narodnega muzeja Slovenije, a smo v pogovoru z izkušenim kustosom za prazgodovino dr. Petrom Turkom odkrili še veliko več. Ali veste, zakaj izraz neandertalec kot prispodoba za manj inteligentnega človeka ni ustrezen in so nas v šoli o tem učili napačno? Mnogi kosi ohranjenega nakita iz časov pred našim štetjem, najdeni pri nas, po videzu, estetsko dodelani podobi in materialih celo presegajo ali vsaj dosegajo ponudbo na trgu danes. V muzeju lahko hitro ugotovimo, da po človeški plati morda sploh nismo na tako visoki razvojni stopnji, kot si mislimo.