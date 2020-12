Naredimo sami: Tako hitro, tako prisrčno

Poskusi in speci

FOTO: Shutterstock



Veseli sladkorni piling

FOTO: Shutterstock



Zimska aromatična solna kopel

FOTO: Shutterstock



Okrasek kot trajno darilo

FOTO: Shutterstock



Svečnik iz pomaranče

FOTO: Shutterstock



Srčno sporočilo na deščici

FOTO: Shutterstock

Če se bodo prodajalne v prazničnem decembru v celoti odprle ali ne, vedno lahko poskrbimo za prisrčna darila, ki jih izdelamo sami, nekatere rekordno hitro. To seveda ne pomeni nujno, da so kaj manj vredna kot tista, ki smo jih ustvarjali več dni ali celo tednov.Vedno se razveselimo slastnih in domiselno okrašenih domačih piškotov v elegantni stekleni posodi. Poleg podarimo dodaten ličen zaprt kozarec z natančno odmerjenimi suhimi sestavinami za pripravo enakih piškotov ter priloženim pripisom, kaj je le še treba dodati, denimo, koliko masla in jajc.Na ta način bomo namreč obdarjenemu pri peki prihranili ogromno časa, pa tudi prej lahko poskusi, kaj bo nastalo. Da bo kozarec z odmerjenimi sestavinami videti še bolj privlačno, plasti naložimo eno nad drugo poravnano v barvnih kontrastih; na vrhu dodajmo barvite čokoladne kapljice ali mini bombončke, primerne za peko.Pozimi imamo zaradi prehajanja iz ogrevanih prostorov v mraz in nazaj pogosto bolj izsušeno kožo kot sicer. Prav zato si je priporočljivo vsaj enkrat tedensko privoščiti sladkorni piling za obraz in telo. Zakaj ne bi naredili praznično veselo obarvanega in hkrati hranljivega?V sladkor preprosto vmešamo kokosovo olje, dodamo nekaj kapljic poljubnega stoodstotnega eteričnega olja, le kapljico ali dve jedilnega barvila in kar najbolj drobnih barvitih jedilnih kroglic oziroma mrvic. Kad bo po tistem, ko se bomo zdrgnili z zmesjo, sicer tudi veselo popackana, zato obdarovancu predlagajmo, naj omenjeni negovalni ritual izvede tik pred čiščenjem kopalnice.Še za eno negovalno in sproščujoče razvajanje lahko poskrbimo neverjetno hitro. V bolje založenih prodajalnah z živili kupimo mešanico aromatičnega čaja – priporočamo zmes brusnic, jagod in drugih gozdnih sadežev ali pa se odločimo za klasične cvetlične ali tipične božične čaje s cimetom, pomarančnimi lupinami in mandlji.Izbrano mešanico drobno narežemo oziroma zdrobimo ter jo dodamo grobo mleti piranski morski soli. Komur je ljubša himalajska sol, naj poseže po tej. Vse sestavine dobro premešamo, da se prepojijo in unikatna zimska aromatična solna kopel je nared! Poleg lahko podarimo še krtačo za telo.Tudi skrbno izbrana živila od namazov do pijač so lahko popolnoma spodobna darila, sploh če jim damo trajno piko na i. To nam uspe z doma izdelanim prikupnim okraskom iz filca. Poleg tega materiala potrebujemo še škarje, šivanko, sukanec, kakšen droben kovinski okrasek in bombažno vrvico.Na fotografiji je primer prisrčne hiške s srčkoma s polnilom za plišaste igrače in blazine, namesto katerega lahko uporabimo tudi navadno bombažno vato. Skrbno izdelan mehak okrasek po okusu obdarjenega bo ta občudoval še vrsto let.Vsi smo že kdaj kupili pomaranče, ki so bile videti odlično, po lupljenju pa se nam je povesil nos, saj niso bile okusne. V takšnih primerih živilo brez slabe vesti 'žrtvujmo' za pripravo dišečega decembrskega okrasja. Pomarančo narežimo na krhlje, posušimo v pečici in uporabimo za okraske na božičnem drevescu in darilih ali pa izdelajmo svečnik.Najprej preverimo, na kateri strani je pomaranča najbolj stabilna, po potrebi jo malce odrežimo. Na vrh položimo čajno svečko, jo obrišimo, z olfa nožem izrežimo lupino in krogec odstranimo. V izdolbeno mesto položimo čajno svečko, v lupino pa napikajmo klinčke v poljubnem motivu.Vsak lahko doma najde kakšno leseno deščico. Na poljubno pobarvani podlagi s pisalom označimo pikice, med seboj oddaljene približno poldrugi centimeter; z njimi zapišimo sporočilo, ki ga želimo prenesti obdarjeni osebi. Linija posamezne črke naj zajema najmanj dve piki. V vsako piko nato kar najlepše zabijmo žebljičke, tako da so glavice centimeter do dva oddaljene od podlage.Bombažno nitko ali tanko vrvico poljubnega materiala nato okoli žebljičkov zavijajmo toliko časa, da se še jasneje pokaže zapisano; konec vrvice na kar najbolj skritem mestu zalepimo. Poleg univerzalne besede 'ljubezen' predlagamo še napise, kot so 'pogum', 'zdravje', 'družina', 'sreča' in 'užij dan'.