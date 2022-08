Naša prednost je, da Dragić in Dončić povezujeta ekipo

V nadaljevanju preberite:

»V naših časih si nismo znali niti predstavljati, da bi tak podvig uspel eni sami republiki,« je o slovenski košarkarski prav­ljici izpred petih let dejal Aljoša Žorga. Dolgoletni član Olimpije, ki je letos dopolnil 75 let, je za Nedelo strnil misli o svoji bogati karieri, vzgojnem in tekmovalnem vidiku športa ter o slovenski reprezentanci, ki bo septembra branila naslov iz Istanbula.