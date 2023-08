Naši poslušalci so posebni, kot je poseben naš radio

V nadaljevanju preberite:

Radijski kolegi častitljivi jubilej zaznamujejo že od začetka leta, vrhunec praznovanja pa bo septembrski slavnostni koncert v Cankarjevem domu. O Arsu, ki nas seznanja s kakovostno resno glasbo in jazzom, predvaja radijske igre, izbor iz domače in svetovne literature, ponuja živahne razprave o svetu, v katerem živimo, in nas tudi kritično seznanja s pomembnimi kulturnimi novostmi, smo se pogovarjali z odgovorno urednico Ingrid Kovač Brus, ki mu je zvesta že četrt stoletja.