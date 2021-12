Ne bojkot, ledenik je prava rešitev

V nadaljevanju preberite:

Minuli teden je v Sloveniji snežilo, po svetu pa so deževale napovedi diplomatskega bojkota bližajočih se zimskih olimpijskih iger v Pekingu. Svojih uradnih dip­lomatskih in državnih predstavnikov v kitajsko prestolnico ne bodo poslale ZDA, Avstralija, Kanada in Velika Britanija. Glede na vpliv, ki ga imajo omenjene države na geopolitičnem zemljevidu, bi bilo več kot presenetljivo, če jim v prihodnjih dneh ne bi sledila še katera.