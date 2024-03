Ne se hecat', a me je nekdo pravkar škljocnil?!

V nadaljevanju preberite:

Fotolovu se posveča že več kot petdeset let. Predseduje foto klubu Diana, poimenovanem po rimski boginji lova, ki je nastal leta 1973 na pobudo Lovske zveze Slovenije – da bi puško vsaj občasno zamenjal fotografski objektiv. Sam ni lovec. Dan po odprtju razstave skoraj šestdesetih izbranih fotografij v Cankarjevem domu na Vrhniki nam je zaupal kopico adrenalinskih doživetij. Bralcem Nedela je ponudil na ogled nekaj posebno uspešnih posnetkov od jelena v ruku, plašnega medveda, fazana in krasne lisice do ljubke lesne sovice ter nanizal spomine, kako mu je posamezno žival uspelo ujeti, kdaj se je znašel tudi v nevarnosti in kaj se mu je zgodilo. Najbolj trd oreh je bil krokar, tisti najbolj drzen: »Naredil je krog, se vrnil, sprožil preplah v jati ter imel nekakšen govor, po katerem so vsi odleteli proč. On je tik pred tem šel mimo mene in me preletel čisto blizu, tako da ga ni bilo mogoče ujeti s fotoaparatom, in prisegel bi, da je bilo videti, kot bi mi s perutjo oziroma peresom pokazal sredinec.«