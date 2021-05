Nejc Simšič: Srečen za osem

Novinar, nekdanji tv-voditelj, igralec in najbolj znan družabni kronist pri nas, Nejc Simšič, ne skriva, da mu medijske zabave, družabni dogodki in druženja že pošteno manjkajo. Ujeli smo ga – tokrat brez njegovega prepoznavnega šala – med zadnjimi pripravami na nov projekt, ki napoveduje njegovo vrnitev na male ekrane. Zaupal nam je, za kaj točno gre in zakaj je zadovoljen tudi zasebno.