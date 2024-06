Nemški as bo odtekel zadnji krog

V nadaljevanju preberite:

Nogometaš pri 34 letih ni tako star, da bi že končal svojo kariero. Vprašajte 38-letnega Luko Modrića iz madridskega Reala. A njegov soigralec Toni Kroos bo nogometne čevlje vendarle obesil na klin. To bo storil po bližnjem evropskem prvenstvu, ki ga gosti prav njegova domovina Nemčija. Navijači kastiljskega velikana so mu poslovilno »zabavo« pripravili ob njegovi zadnji tekmi na domačem, tudi za to priložnost razprodanem stadionu Santiago Bernabeu. Real Madrid je v zadnjem kolu španskega prvenstva brez zadetkov remiziral z Real Betisom iz Seville. Več preberite v članku.