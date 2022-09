Nihče ti ne more dati tako iskrenega odgovora, kot ga nosiš v sebi

V nadaljevanju preberite:

SNG Drama Ljubljana novo gledališko začenja sezono z dramo Otroci Lucy Kirkwood v režiji Nine Šorak, ki jo odlikuje vrhunska igralska zasedba. Jedrske fizike, ki se namesto z zasluženim pokojem soočijo z apokalipso, igrajo Silva Čušin, Janez Škof in Saša Pavček. S prvakinjo ljubljanske Drame sva se v tednu pred premiero pogovarjali o večplastnosti dela ene najboljših sodobnih britanskih dramatičark, o našem odnosu do okolja, pehanju za več, pa tudi o odnosu do starejših, ki ga odslikava nedavni tragični dogodek v celjski bolnišnici.