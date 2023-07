Nina Pušlar: Če bi bila v vsem tem sama, ne bi imelo smisla

V nadaljevanju preberite:

Priljubljena pevka praznuje polnoletnost, 18 let na slovenskih odrih. Praznovanje bo Dolenjka sklenila v velikem slogu, z decembrskim koncertom v dvorani Stožice. Tudi poleti ne miruje, saj je koncertna sezona na vrhuncu, zna pa tudi odklopiti in si vzeti čas zase. Na druženju z mediji, kjer je ponosno pozirala s kipcem, ki ga je kot najbolj predvajana izvajalka na domačih radijskih postajah prejela že četrto leto zapored, sva govorili tudi o tem, kako napisati in prepoznati uspešnico ter o prijateljstvu in zavisti med glasbeniki.