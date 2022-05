Niso nas naučili govoriti resnice, ampak jo prikrivati

V nadaljevanju preberite:

Septembra bo minilo dvajset let od smrti Margite Stefanović - Magi. Klaviaturistka beograjske rock skupine Ekatarina Velika (EKV) v srcih oboževalcev ostaja magična, mitska in predvsem neponovljiva, njena življenjska pot pa je dokaz, da pogosto najsvetleje sijejo prav tisti ljudje, ki v sebi skrivajo največ teme. Magi je prehodila pot od čudežne deklice z absolutnim posluhom, ki so jo postavljali ob bok Ivu Pogoreliću, do femme fatale jugoslovanskega rocka, v katero je bil, kot vedo povedati njeni vrstniki, v nekem trenutku zaljubljen ves Beograd, končala pa je pozabljena od vseh, brez doma, brez vida, brez možnosti. V zavetišču za brezdomce je za posledicami okužbe z virusom hiv umrla pri triinštiridesetih.

V biografiji Magi – Kao da je bila nekad je Dušan Vesić zajel njeno tragično življenjsko zgodbo ter ustvaril berljivo, poglobljeno in analitično besedilo o Magijini genialnosti in propadu. Odsotni oče, posesivna mati, visoka pričakovanja okolice, krut konec srednješolske ljubezni, odvisnost od heroina, razpad skupne države, razpad EKV, plenilski Beograd v devetdesetih … V knjigi ne manjka zornih kotov, s katerih je osvetljeval Magijine skrivnosti.

Jugoslovansko glasbeno sceno je nekoč preučeval kot novinar, zdaj pa se iste tematike loteva skozi zgodovinopisje, film in literaturo. Je avtor dokumentarca o EKV in knjig o skupini Bijelo dugme, frontmenu Azre Branimirju Johnnyju Štuliću in jugoslovanskem novem valu.