Niti v Prekmurju niso več tako strpni, kot so bili

V nadaljevanju preberite:

Na intervju je prihitel naravnost s tekme v Planici, ki sta si jo ogledala s sinom. »Bilo je fantastično, 20.000 ljudi, naši so zmagali in vsi smo bili enotni. To enotnost Slovenci po koroni, ki nas je fizično, mentalno in finančno premlatila, zelo potrebujemo. Zato komaj čakam volitve, da tisti politiki, ki so slabo delali, dobijo rdeči karton,« pravi priljubljeni Prekmurec, ki ga večina povezuje s komičnimi vlogami, čeprav je bil v resnici večkrat nagrajen za resne odrske stvaritve. Ujeli smo ga v Šiški, že nekaj let pa živi med slovensko in štajersko prestolnico.